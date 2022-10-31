Bridgestone собирается покинуть Россию

Японский производитель покрышек Bridgestone приступил к поиску локального покупателя на свои активы в России

«В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России Bridgestone объявляет, что начал процесс поиска местного покупателя своих российских активов», — говорится в сообщении фирмы от 31 октября.

Одним из важных компонентов инфраструктуры является шинный завод в Ульяновске. Предприятие было запущено в декабре 2016-го. На предприятии трудится 1,1 тысячи сотрудников. Мощность составляет 2 миллиона шин в год, в проект инвестировано 12,5 миллиарда рублей. Любопытно, но ситуацию с продажей активов на данный момент отслеживает Минпромторг, который заявляет, что руководство Bridgestone также прорабатывает и вариант сохранения своей деятельности – оптимизируя логистику и поставки сырья.