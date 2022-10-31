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31 окт 2022

Bridgestone собирается покинуть Россию

Bridgestone собирается покинуть Россию

Японский производитель покрышек Bridgestone приступил к поиску локального покупателя на свои активы в России

«В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России Bridgestone объявляет, что начал процесс поиска местного покупателя своих российских активов», — говорится в сообщении фирмы от 31 октября.

Одним из важных компонентов инфраструктуры является шинный завод в Ульяновске. Предприятие было запущено в декабре 2016-го. На предприятии трудится 1,1 тысячи сотрудников. Мощность составляет 2 миллиона шин в год, в проект инвестировано 12,5 миллиарда рублей.  Любопытно, но ситуацию с продажей активов  на данный момент отслеживает Минпромторг, который заявляет, что руководство Bridgestone также прорабатывает и вариант сохранения своей деятельности – оптимизируя логистику и поставки сырья.

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Drom

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