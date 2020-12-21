Британцы возрождают очередное ретро

Знаешь ли ты, читатель Motorpage, что когда-то на туманном Альбионе существовала легендарная марка Alvis, которая выпускала автомобили, да такие, что их в один ряд с Bentley не гнушались ставить

К сожалению, марка канула в лету в 1967 году, однако, британский предприниматель Алан Стот решил ее восстановить. Надо отметить, что к делу предприниматель подошел ответственно - еще в середине девяностых он выкупил весь производственный архив марки, включая чертежи, а в начале нулевых оформил права на сам бренд.

Собственно, возрожденный феникс будет специализироваться на создании копий винтажных машин. Все они будут собраны вручную. По расчетам Стота, на сборку каждой из них будет уходить более двух лет. Любопытно, что всего осталось менее пяти тысяч живых Alvis, тогда как всего было произведено около 22 тысяч экземпляров.