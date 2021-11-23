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23 ноя 2021

Британия готова встречать наплыв электромобилей.

Британия готова встречать наплыв электромобилей.
Автор фото: фирма-производитель

Премьер-министр страны, Борис Джонсон, представил новую стратегию развития инфраструктуры для популяризации электрического транспорта.  Главный пункт – зарядная станция в каждом дворе.

Согласно правительственному исследованию, в данный момент в Англии действуют около 250 тысяч зарядных станций.  С каждым годом их количество планируют увеличивать на сто тысяч. Объявлено, что будет серьезно изменена градостроительная политика -  каждое новое здание, будь то жилищный комплекс или офисный центр, будет оборудовано парковочными местами с зарядными терминалами. До 2030 года также будет проведена полная реконструкция прилагающих территорий уже построенных домов (опять же для обеспечения их зарядками для электромобилей).

Отметим, что электромобили в сегодняшней Англии занимают серьезные позиции на рынке. По итогам октября «батарейные» машины заняли 15,2 процента рынка, а их продажи выросли на 73,1 процента по сравнению с тем же месяцем 2020-го. Эксперты полагают, что на цифры повлиял и недавний топливный кризис. Отметим, что, несмотря на выход из Евросоюза, власти  Англии также планируют к 2030 году запретить продажи машин с ДВС.

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