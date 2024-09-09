Британская марка Ginetta представила 608-сильный купе Akula

Британцы из Ginetta, занимающейся выпуском спортивных автомобилей, представили серийную версию купе Akula, концепт которого продемонстрировали еще в 2019 году. Автомобиль получил 608-сильный V8 и способен разогнаться до “сотни” за 2,9 с

Всего планируется выпустить 20 экземпляров Ginetta Akula по цене от 275 000 фунтов. Автомобиль позиционируется как гранд-турер, однако разрабатывался для трековой езды. Он приводится в движение 6,4-литровым V8 мощностью 608 л.с. при 7200 об/мин и 670 Нм крутящего момента при 5100 об/мин. По умолчанию коробка - 6-ступенчатая “механика”, но за доплату автомобиль можно оснастить 7-диапазонным “роботом”. Заявленный разгон до “сотни” - 2,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 290 км/ч.

Шасси выполнено из углеродного волокна и дополняется стальным каркасом. Снаряженная масса автомобиля составляет 1190 кг, а распределение веса сбалансировано в пропорции 50 на 50. Особое внимание “Акула” привлекает своим развитым аэродинамическим обвесом. Здесь есть и детально проработанная “юбка”, “жабры” на капоте и крупное антикрыло.

Сиденья гармонично интегрированы в карбоновый монокок, но положение “подушек” можно регулировать. Отделочных материалов здесь практически нет. Оснащение включается гоночный руль-штурвал, центральный экран мультимедийной системы, цифровую “приборку”, лобовое стекло с подогревом и беспроводную зарядку для телефонов.

