Британская монархия отказывается рулить

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от управления автомобилем. Теперь монарха будет возить персональный шофер, правда, королева сохранила за собой право передвигаться за рулем самостоятельно по территории своих поместий

Для начала стоит привести два «шоферских» факта относительно Ее Величества. Во-первых, она является единственным человеком в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без водительского удостоверения. Во-вторых, в годы Второй мировой войны она прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Так что до сегодняшнего дня королеву часто можно было застать за рулем автомобиля.

В феврале нынешнего года супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил сдать водительские права после произошедшей аварии с его участием. Самое удивительное, что 98-летний принц Филипп в аварии не пострадал, однако произошедшее, наверняка, сильно повлияло на решение королевы по отказу от вождения. Интересно, что собственная служба безопасности монарха уже не раз выступала с такими рекомендациями.