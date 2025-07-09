Британские теннисисты установили два мировых рекорда на крыше движущихся автомобилей

Британские теннисисты Джейми Мюррей и Лора Робсон установили сразу два рекорда, сыграв самый продолжительный теннисный матч на крыше движущихся автомобилей.

Экстремальное шоу состоялось на аэродроме Даксфорд. Два гибридных кроссовера Lexus NX двигались параллельно друг другу со скоростью примерно 47 км/ч, в то время как Мюррей и Робсон выполняли воллеи (отбитие меча с лета), стоя на специальных алюминиевых платформах, закрепленных на крышах автомобилей.

В общей сложности спортсмены сумели выполнить 101 удар подряд без ошибок, установив новый мировой рекорд по количеству теннисных ударов на движущихся автомобилях. Для безопасности участников платформа была оснащена страховочными ремнями и креплениями, а автомобили тщательно подготовлены для выполнения этого трюка.