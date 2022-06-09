Британские ученые рассказали о лучших способах экономии бензина

Бензин дорожает не только в США, но и в Европе. К примеру, в Англии на фоне обострения политической ситуации цена за литр топлива выросла до 1,75 фунта и по прогнозам некоторых экспертов вскоре может перевалить за 2 фунта

На фоне таких колебаний британские ученые предложили водителям придерживаться некоторых простых правил, дабы деньги из кошельков на топливо уходили несколько медленнее. К примеру, автомобилистам указали на соблюдение скоростного режима, дескать, если не превышать восьмидесяти километров в час и т.д.

Также эксперты советуют не пользоваться кондиционером и ездить с открытыми окнами. Если же климатическую установку всё же приходится задействовать, включать её стоит в режиме рециркуляции, чтобы «не охлаждать воздух снаружи».