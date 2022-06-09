Автомобильный портал Motorpage
9 июн 2022

Британские ученые рассказали о лучших способах экономии бензина

Британские ученые рассказали о лучших способах экономии бензина

Бензин дорожает не только в США, но и в Европе. К примеру, в Англии на фоне обострения политической ситуации цена за литр топлива выросла до 1,75 фунта и по прогнозам некоторых экспертов вскоре может перевалить за 2 фунта

На фоне таких колебаний британские ученые предложили водителям придерживаться  некоторых простых правил, дабы деньги из кошельков на топливо уходили несколько медленнее. К примеру, автомобилистам  указали на соблюдение скоростного режима, дескать, если не превышать восьмидесяти километров в час и т.д.

Также эксперты советуют не пользоваться кондиционером и ездить с открытыми окнами.  Если же климатическую установку всё же приходится задействовать, включать её стоит в режиме рециркуляции, чтобы «не охлаждать воздух снаружи».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval Dargo

Представлен Haval Dargo для России

09 июня 2022
Chery Arrizo 5 GT

Представлен Chery Arrizo 5 GT

09 июня 2022

Европа официально откажется от ДВС в 2035 году

09 июня 2022
Peugeot 408

Представлен обновленный Peugeot 408

09 июня 2022
BMW M2

Новый BMW M2 станет последним заряженным автомобилем марки с ДВС

09 июня 2022

Главный дизайнер Lada покинул свой пост

09 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 8 6