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5 авг 2022

Британский стартап по производству электрокаров Arrival заморозил свою активность

Британский стартап по производству электрокаров Arrival заморозил свою активность
Автор фото: фирма-производитель

Казалось бы, что необычного в этой новости. Все просто – Arrival создан нашими соотечественниками, если быть точным, то Денисом Свердловым – бывшим генеральным директором компании Yota и по совместительству заместителем министра связи РФ

Изначально предполагалось, что Arrival создаст минимум три типа транспортного средства – фургон, микроавтобус и компактвэн. Причем последний собирались использовать в таксомоторных службах европейских городов – в декабре прошлого года был даже представлен прототип автомобиля, тогда же сообщалось, что серийный выпуск начнется в 2023 году.

Сейчас же, как сообщает Financial Times, Arrival приостановит работу над полномасштабным электробусом и компактвэном на батарейках. По данным источников издания, стартап сконцентрируется на выпуске фургона, так как руководство видит в нем наибольшую рентабельность.

При написании новости использовалась информация:
Financial Time

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