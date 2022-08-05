Британский стартап по производству электрокаров Arrival заморозил свою активность

Казалось бы, что необычного в этой новости. Все просто – Arrival создан нашими соотечественниками, если быть точным, то Денисом Свердловым – бывшим генеральным директором компании Yota и по совместительству заместителем министра связи РФ

Изначально предполагалось, что Arrival создаст минимум три типа транспортного средства – фургон, микроавтобус и компактвэн. Причем последний собирались использовать в таксомоторных службах европейских городов – в декабре прошлого года был даже представлен прототип автомобиля, тогда же сообщалось, что серийный выпуск начнется в 2023 году.

Сейчас же, как сообщает Financial Times, Arrival приостановит работу над полномасштабным электробусом и компактвэном на батарейках. По данным источников издания, стартап сконцентрируется на выпуске фургона, так как руководство видит в нем наибольшую рентабельность.