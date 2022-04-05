Будут ли электрокары дешеветь?

Одним из препятствий на пути к популяризации электрокаров, является их высокая стоимость. Порой цена даже компактного электрического хэтчбека сравнима с расценками на обычный седан гольф-класса с ДВС. Но когда-то же это должно измениться?

На первый взгляд, все идет к этому. По исследованиям мировых аналитиков, та же самая стоимость аккумуляторных батарей за последнее десятилетие снизилась в девять раз, а ведь именно аккумуляторы являются самым дорогостоящим узлом в электромобилях.

Впрочем, высказываются и гораздо менее позитивные точки зрения. К примеру, в компании Mercedes-Benz считают, что современный уровень развития технологий не позволит электрокарам в ближайшее время сравняться по цене с автомобилями с ДВС.

Как заявил технический директор марки, Маркус Шефер, увеличение объемов производства электрокаров, то, на что сегодня делают основную ставку, приведет к дефициту полезных ископаемых – того же самого лития (он нужен для батарей), соответственно, цена на металлы взлетит, по цепочке это потянет рост цен на добычу и на сами машины.