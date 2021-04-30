Bugatti Chiron получил глиняное воплощение

Пара вьетнамских умельцев воплотили в жизнь свою мечту – заиметь свой собственный Bugatti Chiron. Свою посильную помощь в этом вопросе оказала сама Мать-природа.

Она поделилась глиной! Да, именно глиной – этот материал стал основой автомобиля. Из него вылеплен весь кузов целиком. Конечно, здесь есть еще металлический каркас и пленка – чтобы все держалось. Вся работа заняла у энтузиастов две недели – каждый день они работали по 19 часов, не покладая рук.

Что характерно, это еще не конец. Создатели заявили, что теперь они переходят к стадии установки мотора и прочих механических частей. Заключительный шаг – создание интерьера. Возможно, что его также сделают из глины. Останется выяснить лишь одно – насколько автомобиль невосприимчив к дождю?