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30 апр 2021

Bugatti Chiron получил глиняное воплощение

Bugatti Chiron получил глиняное воплощение

Пара вьетнамских умельцев воплотили в жизнь свою мечту – заиметь свой собственный Bugatti Chiron. Свою посильную помощь в этом вопросе оказала сама Мать-природа.

Она поделилась глиной! Да, именно глиной – этот материал стал основой автомобиля. Из него вылеплен весь кузов целиком. Конечно, здесь есть еще металлический каркас и пленка – чтобы все держалось. Вся работа заняла у энтузиастов две недели – каждый день они работали по 19 часов, не покладая рук.

Что характерно, это еще не конец. Создатели заявили, что теперь они переходят к стадии установки мотора и прочих механических частей.  Заключительный шаг – создание интерьера. Возможно, что его также сделают из глины. Останется выяснить лишь одно – насколько автомобиль невосприимчив к дождю?

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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