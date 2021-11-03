Bugatti и Rivian сливаются

Bugatti Automobiles и хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac официально объявили о слиянии. Генеральным директором СП назначен Мате Римац – основатель Rimac Automobili

На самом деле места в управляющем совете предприятия распределились крайне интересным образом. Сразу два кресла займут. Оливер Блюм и Лутц Мешке из Porsche – партнера Bugatti в Volkswagen Group. Ранее Porsche владела 24-процентной долей Rimac, а теперь получила 45 процентов акций нового предприятия. Отметим, что Стефан Винкельман покинет пост главы Bugatti, перейдя в Lamborghini на должность генерального директора.

Что же касается деятельности двух компаний, то они уже начали разработку нескольких спорткаров с электрическими силовыми установками. Параллельно с этим фирмы продолжат выпуск своих собственных продуктов – Chiron у Bugatti и Nevera у Rivian.