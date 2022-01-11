Bugatti показала необычную новинку

У премиальных автопроизводителей существуют собственные линейки аксессуаров, которые не ограничиваются банальными ежедневниками и брелоками. Часто там оказываются и другие транспортные средства вроде велосипедов.

Компания Bugatti пошла дальше и буквально на днях представила электрический самокат, разработанный совместно с компанией Bytech. Дизайн самоката выполнен с оглядкой на корпоративную стилистику марки – плавные обводы, обтекаемые формы корпуса… Занятно, но на выбор клиентам будут доступны три цвета – синий, серебристый и черный. В эти же цвета компания обычно окрашивает свои спорткары.

Теперь поговорим о технических характеристиках. Максимальная скорость самоката невысока – двадцать девять километров в час. Запас хода -35 километров. Интересно, что на зарядку от бытовой сети потребуется около трех часов.