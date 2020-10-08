Бумажные ПТС прекратят выдавать в России с 1 ноября 2020 года

Бумажные ПТС с начала ноября больше выдавать не будут, при этом они продолжат действовать, и заменить их автомобилист сможет по желанию

С 1 ноября 2020 года на новые машины будут оформляться электронные ПТС (ЭПТС), причем ответственными за выдачу "цифрового" документа будут заводы-изготовители. Если же транспортное средство ввозится из-за рубежа, то оформить его должен официальный представитель компании. Есть и третий вариант - если ТС ввозит из другого государства физическое лицо. В этом случае задачи по оформлению ЭПТС ложатся на испытательную лабораторию.

В электронном Паспорте транспортного средства будут указаны все данные о машине, включая ее массу, мощность мотора, VIN-номер, сведения о пробеге и прохождении ТО, информацию об имеющихся ограничениях при покупке/продаже, а также стоимость авто. С течением времени объем информации, содержащейся в ЭПТС, будет увеличиваться. Примечательно, что сведения по страховке в электронный паспорт вносить не будут, их местом хранения является база Российского союза автостраховщиков (РСА).