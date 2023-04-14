BYD готовится представить конкурента Porsche Cayenne

Компания BYD за несколько дней до открытия Шанхайского автосалона анонсировал одну из своих премьер. Миру покажут купеобразный кроссовер, который вдохновлен Porsche Cayenne

Название вседорожника пока неизвестно. Он будет относиться к премиальной линейке Dynasty и получит полностью электрическую силовую установку. К сожалению, данных по технической части машины не раскрываются. К слову, к серии Dynasty относится и электрокар Han, который поставляют в Россию в рамках программы параллельного импорта.

Вернемся к новинке - вместо классических боковых зеркал стоят видеокамеры. Спойлер над пятой дверью состоит из двух отдельных половин. Третий стоп-сигнал расположен между ними и представляет собой два коротких вертикальных «штриха».