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18 мар 2022

BYD и Mercedes-Benz готовятся выпустить роскошный минивэн

BYD и Mercedes-Benz готовятся выпустить роскошный минивэн

Автопроизводители часто сотрудничают между собой. Правда, европейские компании до недавнего времени  предпочитали сотрудничать между собой, максимум, с американскими коллегами. Впрочем, времена идут и образуются альянсы с японскими компаниями. В сторону Китая тоже начинают смотреть…

Знали ли вы, к примеру, что у Mercedes-Benz  есть активы в Поднебесной. Речь идет о сотрудничестве с китайским концерном BYD и организации совместного предприятия по производству премиальных гибридных и электрических автомобилей.  Одной из первых ласточек Denza (название компании) станет, пока безымянный, минивэн, который был недавно анонсирован.

Анонс сопровождается несколькими фотографиями, на которых виден силуэт автомобиля. Многие детали -  массивная хромированная решетка радиатора,  и вписанная в нее  светодиодная оптика отсылают нас к Toyota Alphard, однако, в целом облик «китайца» можно назвать самобытным. Пару слов о габаритах и компоновке – в длину новинка от Denza вытянется на 5,2 метра (то есть окажется сравним с Hyundai Staria), при этом в салоне разместят только семь посадочных мест с раздельными креслами на втором ряду.

Denza планирует оснащать новинку силовыми установками разработки концерна BYD, но их детальные характеристики пока не называются. Полностью рассекретить минивэн планируется в апреле.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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