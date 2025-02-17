BYD начнет производство своих твердотельных аккумуляторов для электрокаров в 2027 году

Компания BYD начнет выпуск собственных твердотельных аккумуляторов на 60 А-ч для электрокаров в 2027 году, а к 2030 году концерн планирует выйти на массовое производство

По прогнозам экспертов из BYD, в долгосрочной перспективе стоимость твердотельных трёхкомпонентных батарей может сравняться с современными аналогами. В 2027–2029 годах планируется тестирование сульфидных твердотельных батарей на премиальных электромобилях, а с 2030 года они появятся и в массовом сегменте. Главный учёный и инженер BYD Лян Юбо отметил, что литий-железо-фосфатные батареи не утратят актуальности в ближайшие 15–20 лет. Они продолжат использоваться в более доступных моделях, в то время как твердотельные аккумуляторы займут сегмент премиальных автомобилей.

BYD активно развивает технологии совместно с другими лидерами отрасли, такими как CATL. В январе 2024 года они создали CASIP — платформу для ускоренной разработки твердотельных аккумуляторов в Китае. Кроме того, концерн также применяет искусственный интеллект в исследованиях аккумуляторов, что позволяет сократить сроки разработки в 10–100 раз и уменьшить затраты на 70–80%.