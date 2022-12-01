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1 дек 2022

BYD обогнала Volkswagen по продажам

BYD обогнала Volkswagen по продажам

Компания BYD по итогам ноябрьских продаж стала лидером китайского рынка несмотря на полный отказ от «чистых» ДВС.

Да, с недавних пор этот китайский концерн продает лишь гибриды и электрокары, но это не помешало BYD обогнать текущих лидеров рынка - компании Volkswagen и Toyota.  Скажем больше - это уникальная ситуация на китайском рынке, когда фирма переключилась на производство электрокаров и стала лидером продаж.

За период с 1 по 27 ноября BYD продала в Китае 152 863 автомобиля. Это почти на 83% больше, чем годом ранее. При этом Volkswagen реализовал 143 602 машины, а Toyota — 115 272 автомобиля. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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