BYD обогнала Volkswagen по продажам

Компания BYD по итогам ноябрьских продаж стала лидером китайского рынка несмотря на полный отказ от «чистых» ДВС.

Да, с недавних пор этот китайский концерн продает лишь гибриды и электрокары, но это не помешало BYD обогнать текущих лидеров рынка - компании Volkswagen и Toyota. Скажем больше - это уникальная ситуация на китайском рынке, когда фирма переключилась на производство электрокаров и стала лидером продаж.

За период с 1 по 27 ноября BYD продала в Китае 152 863 автомобиля. Это почти на 83% больше, чем годом ранее. При этом Volkswagen реализовал 143 602 машины, а Toyota — 115 272 автомобиля.