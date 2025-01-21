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21 янв 2025

BYD показал седан и кроссовер с возможностью заряжаться с 16% до 100% за 24 минуты при -30 °C

BYD показал седан и кроссовер с возможностью заряжаться с 16% до 100% за 24 минуты при -30 °C
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD официально представила электроседан Han L и соплатформенный кроссовер Tang L. Новинки станут флагманами линейки Dynasty и судя по неподтвержденной информации, будут отличаться быстрой зарядкой батарей при низких температурах

Презентация моделей прошла несколько дней назад, но техническими характеристиками компания не поделилась. Сейчас в интернете появилась инсайдерская информация о том, что седан Han L получит сверхбыструю зарядку, способную пополнить запас энергии батареи с 16% до 80% за 10 минуты при температуре -30 °C. Чтобы дозарядить аккумулятор до 100% потребуется еще 14 минут. Отмечается, что такая скорость достигается благодаря технологии двойной зарядки, позволяющей одновременно использовать два зарядных устройства для ускорения процесса. Вероятно, кроссовер Tang L получит ту же систему, поскольку построен на одной платформе с Han L.

Более того, стала известна мощность электрической силовой установки седана. У заднеприводной версии будет один электродвигатель на 789 л.с., а у полноприводной - два суммарной мощностью 1101 л.с. При этом, разгон до “сотни” уже известен - 2,7 с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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