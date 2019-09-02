BYD предоставит аккумуляторы для немецких электрокаров

В ближайшем будущем самые дорогие автомобили концерна Volkswagen Group начнут оснащать высоковольтными аккумуляторами известной китайской компании BYD

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, растущий спрос на электрокары вынуждает Volkswagen Group искать альтернативных поставщиков батарей для диверсификации рисков, ведь сейчас электрифицированные автомобили концерна безальтернативно оснащаются аккумуляторами производства другой китайской компании — CATL.

Новый объем батарей может понадобиться двум брендам концерна — Audi и Porsche. У первых в Китае не так давно началось производство кроссовера Q2 L e-tron, также марка будет электрифицировать и другие модели (ходили слухи об электрических A8 и R8, а также наследнике TT), а Porsche еще несколько лет назад объявила, что работает над премиальной электрической платформой (PPE), и в этом свете ограничиваться поставками батареями одной компании немцы не хотят.