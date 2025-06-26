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26 июн 2025

BYD сокращает производство и откладывает расширение бизнеса из-за роста складских остатков

BYD сокращает производство и откладывает расширение бизнеса из-за роста складских остатков
Автор фото: из открытых источников

Китайская компания BYD, недавно ставшая крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж, снижает темпы производства и приостанавливает расширение на фоне роста складских остатков и нестабильного спроса на внутреннем рынке

Согласно инсайдерской информации, на ряде заводов компании отменены ночные смены, а объем выпуска автомобилей сокращен как минимум на треть. Кроме того, BYD приостановила реализацию ряда новых проектов по расширению производства. Меры затронули не менее четырех заводов, включая ключевые объекты в Китае.

BYD поставил перед собой цель реализовать 5,5 млн автомобилей в этом году (такой амбициозный план пришел после внушительных результатов прошлого года – 4,27 млн авто). Однако темпы роста производства в последние месяцы резко замедлились. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая, средний объем выпуска в апреле и мае 2025 года оказался на 29% ниже уровня последнего квартала прошлого года. Такое снижение аналитики связывают с перенасыщением дилерских складов. Исследование Китайской ассоциации автодилеров показало, что запасы автомобилей BYD в дилерской сети составляют в среднем 3,21 месяца, что является самым высоким показателем среди всех брендов в Китае. Для сравнения, средний уровень по отрасли – 1,38 месяца.

Для обычного обывателя примечательно, что в попытках удержать позиции на рынке, BYD резко снизила цены. Минимальная стоимость одного из базовых электромобилей теперь составляет 55 800 юаней (около 600 000 рублей). А это значит, что и другие китайские марки будут делать скидки, чтобы не позволить BYD снова отвоевать рынок.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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