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22 мар 2019

Цены на топливо снова заморозят

Цены на топливо снова заморозят

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что мораторий на повышение розничных цен на бензин продлят и на II квартал 2019 года. В то же время чиновник сообщил и о некоторых корректировках в соглашении с нефтяниками

Козак пояснил, что продление соглашения необходимо для согласования с Евразийским экономическим союзом нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. «Что касается лицензирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Поэтому это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС. На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие [принято решение], на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — приводит слова Козака ТАСС.

Что касается пересмотра соглашения с представителями нефтяного бизнеса, то на будущем совещании будут обсуждаться новые механизмы регулирования топливного рынка. Сообщается, что будет откорректирована ценовая формула в обратном акцизе на нефть с демпфирующей надбавкой, чтобы уменьшить потери нефтяников от поставок топлива на внутренний рынок.

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