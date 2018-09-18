Цены растут? Пока не у всех. И не на все модели

Около 30 брендов, активно функционирующих на рынке России, подняли рублёвые цены на свои модели

Машины дорожают не у всех производителей, хотя некоторые из них подняли цены на весь модельный ряд. Это относится к брендам: Subaru, Cadillac, Mazda, Ford и Toyota. Стоимость машин увеличилась не равномерно. Диапазон велик – от 9-ти до 400 тысяч рублей.

Из Мерседесов подорожали почти все модели, однако нескольких оно не коснулось. AMG GT, минивэны V-Klasse и Citan, а также внедорожник G-Klasse остались без изменений.

У корейских KIA и Hyundai, японской Mitsubishi и американского Chevrolet увеличились цены на некоторые модели – от двух до пяти штук по каждому из брендов. Они стали стоить на 10-100 тысяч дороже.

А вот у китайцев Hawtai и у японской Honda, цена выросла только на одну модель. Кроссовер Hawtai Laville стал дороже на 50-60 тысяч, а Honda CR-V на 20 – 70 тысяч рублей.

Рост стоимости объясняют двумя факторами – волатильность курсов валют и сезонное увеличение спроса. Второй фактор оказывает большее влияние – отсюда избирательное повышение по моделям и значительный разброс.

