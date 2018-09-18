Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2018

Цены растут? Пока не у всех. И не на все модели

Цены растут? Пока не у всех. И не на все модели

Около 30 брендов, активно функционирующих на рынке России, подняли рублёвые цены на свои модели

Машины дорожают не у всех производителей, хотя некоторые из них подняли цены на весь модельный ряд. Это относится к брендам: Subaru, Cadillac, Mazda, Ford и Toyota. Стоимость машин увеличилась не равномерно. Диапазон велик – от 9-ти до 400 тысяч рублей.

Из Мерседесов подорожали почти все модели, однако нескольких оно не коснулось. AMG GT, минивэны V-Klasse и Citan, а также внедорожник G-Klasse остались без изменений.

У корейских KIA и Hyundai, японской Mitsubishi и американского Chevrolet увеличились цены на некоторые модели – от двух до пяти штук по каждому из брендов. Они стали стоить на 10-100 тысяч дороже.

А вот у китайцев Hawtai и у японской Honda, цена выросла только на одну модель. Кроссовер Hawtai Laville стал дороже на 50-60 тысяч, а Honda CR-V на 20 – 70 тысяч рублей.

Рост стоимости объясняют двумя факторами – волатильность курсов валют и сезонное увеличение спроса. Второй фактор оказывает большее влияние – отсюда избирательное повышение по моделям и значительный разброс.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, CarsWeek

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Emgrand 7

Geely Emgrand 7 скоро появится у дилеров

18 сентября 2018
Land Rover Range Rover 2018

Range Rover модели 2019-го года приехал

18 сентября 2018
Mercedes AMG А35

Спортивный А-класс скоро поступит в продажу

17 сентября 2018
Mercedes-Benz Sprinter 2019

Новый Спринтер теперь и с передним приводом

17 сентября 2018
BMW 3-Series 2009

BMW отзывает машины из Китая

17 сентября 2018

Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут

17 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- honda cb1000r neo sports cafe: магия слов Мотоциклы
17 сентября 2018


"Магия слов"
KIA Optima - kia optima 2019 миг между прошлым и будущим
Тест драйв
14 сентября 2018

KIA Optima
"Миг между прошлым и будущим"
Renault Koleos - renault koleos 2017 решил сыграть на премиальном поле
Тест драйв
12 сентября 2018

Renault Koleos
"Renault Koleos решил сыграть на премиальном поле"
Lexus LS - lexus ls 500 f sport 2018 удивительное – рядом: lexus ls стал драйверским автомобилем
Тест драйв
10 сентября 2018

Lexus LS
"Удивительное – рядом: Lexus LS стал драйверским автомобилем"

Написано новостей:

2 1 9 4 1