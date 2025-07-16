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16 июл 2025

Changan Uni-V пережил в Китае масштабное обновление

Changan Uni-V пережил в Китае масштабное обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan представила в Китае обновленный лифтбек Uni-V. Автомобиль получил не только новый дизайн и интерьер, но также и лучшее оснащение и более мощную моторную гамму. Цены на модель стартуют от 114 900 юаней (1 245 000 рублей)

Новинка лишилась классической решетки радиатора (вместо нее вставка в цвет кузова), а воздухозаборник стал шире и получил прорези в виде сот. Также обновились фары, колесные диски и задняя эмблема (теперь она светится). Внутри на передней панели установлены два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. На руле появилась кнопка Super Race, которая активирует спортивный режим и выдвигает спойлер. В оснащении также числится аудиосистема с 18 динамиками, атмосферная подсветка на 256 цветов, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», 19-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности и комплекс систем помощи водителю ADAS.

На старте продаж седан доступен только с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый “автомат” Aisin. Позже появится версия попроще с 1,5-литровым двигателем на 192 л.с. и 7-ступенчатым “роботом”.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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