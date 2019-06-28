Частная трасса из России в Китай пройдет по восьми регионам

Первая частная автотрасса «Меридиан» из России в Китай пройдет по территории восьми регионов, а ее самый протяженный участок будет находиться в Саратовской области

«Трасса пройдет по территории Оренбургской области, затем небольшой участок по Самарской области, самый протяженный участок — порядка 670 км — будет в Саратовской области, а затем трасса пройдет по территории пяти субъектов РФ и выйдет к границе с Белоруссией», — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина агентство ТАСС.

«Меридиан» станет ответвлением перспективного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность «Меридиана» в России составит более 2000 километров. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году.