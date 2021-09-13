Чехия выступила против «озеленения» автомобильного мира.

Как известно, Евросоюз планирует полностью отказаться от машин с ДВС к 2035 году. Недавно выяснилось, что единогласия среди стран по данному вопросу нет!

Так, например, против таких намерений выступила Чехия! Власти данного европейского государства, в лице премьер-министра Андрея Бабиша, критически высказались в отношении данной инициативы. «Мы не согласимся с запретом на продажу автомобилей на ископаемом топливе. Это невозможно. Мы не можем заставить людей здесь делать то, что придумали «зеленые фанатики» в Европейском парламенте» - приводит слова государственного чиновника портал Automotive News Europe.

Отметим, что критика здесь не голословна. Дело в том, что треть чешской экономики приходится, как раз, на автомобильную промышленность. В стране налажено производство машин не только европейских, но и азиатских брендов вроде Toyota.