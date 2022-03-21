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21 мар 2022

Чем грозит России отказ от GPS?

Чем грозит России отказ от GPS?

Формально - ничем. Во-первых, у нас с вами есть отечественная система ЭРА "Глонасс", которую поддерживают все современные смартфоны, а сама по себе она не уступает в точности своим зарубежным аналогам

Во-вторых, GPS – американская разработка и помимо нее существуют европейские и азиатские системы навигации, к примеру, Galileo (весь Евросоюз), Beidou (Китай), QZSS(Япония) – все они также поддерживаются нашими смартфонами. Более того, в телефоне вы можете выбрать – какими именно спутниками пользоваться. Так что можно  самостоятельно отказаться от GPS и выбрать тот же самый Beidou, который, порой,  обеспечивает и лучшее качество приема.

В итоге, пострадать могут лишь те, кто пользуются отдельными автомобильными GPS- навигаторами, которые физически не могут принимать сигнал с других спутников.

Интересно, но в глобальном плане от отключения GPS может частично пострадать отечественная авиация. Все Boeing и Airbus, которые находятся в российских парках, поддерживают только GPS. При этом Минтранс ещё в 2018 году разработал проект приказа об обязательном оснащении всех самолётов российских авиакомпаний аппаратурой ГЛОНАСС – вступить в силу он должен был в этом году.
 

При написании новости использовалась информация:
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