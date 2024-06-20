Chery и Jaguar Land Rover будут создавать электромобили под брендом Freelander

Компании Chery и Jaguar Land Rover будут сотрудничать в разработке новой линейки электромобилей под возрожденным названием Freelander. Первое время планируется выпускать автомобили для китайского рынка, но в перспективе бренд Freelander должен стать глобальным

В автомобилях будет использоваться платформа Chery E0X. Она используется на таких моделях, как Exlantix ES, Exlantix ET, Luxeed S7 и Luxeed R7. Предполагается, что модельный ряд в будущем будет состоять не только из электрокаров, но также и гибридов. Производство наладят на совместном заводе Chery Jaguar Land Rover (CJLR).

Плотное сотрудничество между компаниями началось еще в 2012 году. Последние 12 лет британцы помогали в разработке подвесок и создании дизайнов для модельных рядов суббрендов Chery. К примеру, для кроссовера Jaecoo J8 была применена система векторизации крутящего момента, которая также использовалась на автомобилях Jaguar и Land Rover.