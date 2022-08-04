Chery привезет в Россию конкурента Camry

Китайский автопроизводитель готовится к выводу на Российский рынок флагманского седана - Arrizo 8

Удивительно, но продажи этого автомобиля даже в Китае еще не запущены, это случится лишь в сентябре. Впрочем, инсайдеры говорят, что к нам седан доберется к концу осени.

Технические характеристики модели известны. Мотор был позаимствован, например, у флагманского кроссовера Exeed. Речь идет о наддувном двигателе объемом 1.6 литра и мощностью в 196 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает у седана 6,5 секунды. В качестве коробки передач здесь используется семиступенчатый преселективный робот.

Интересно, но сейчас компания изучает рынок, предлагая потенциальным покупателям оценить модель, сравнить с конкурентами и озвучить желаемую стоимость. Диапазон, в котором участник исследования должен назвать цену — от 2,6 до 4,4 миллиона рублей.

