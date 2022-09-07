Chevrolet готовится представить пикап на базе модели Tracker

Компания Chevrolet поделилась новым тизерным изображением будущего недорогого пикапа для развивающихся стран. Montana нового поколения, анонсированная еще в прошлом году, построена на базе кроссовера Tracker.

Надо сказать, что от популярного компактного кроссовера новинка позаимствует и двигатели. Правда, здесь есть две версии – по одной из них под капотом автомобиля расположатся турбированные моторы объемом 1.2 и 1.3 литра, мощность которых составит 133 и 165 лошадиных сил.

По другой же версии Montana получит полуторалитровый 184-сильный мотор. Производство Chevrolet Montana организуют на заводе в Бразилии. Продажи стартуют в начале 2023 года, однако премьера может состояться уже в этом году.