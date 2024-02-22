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22 фев 2024

Chevrolet Silverado и GMC Sierra получат гибридные силовые установки

Chevrolet Silverado и GMC Sierra получат гибридные силовые установки
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что концерн General Motors, куда входят марки Chevrolet и GMC, разрабатывают подключаемые гибридные версии пикапов Silverado и Sierra

Последний раз данные модели получили развитие в виде полностью электрических версий Silverado EV и Sierra EV в 2022 году, но тогда, как утверждали в компании, PHEV версий не планировалось. Однако вероятно, из-за достаточно низкого спроса и неудовлетворенности целевой аудитории, производители решили пополнить моторную гамму гибридными версиями.

Пока информации о возможных технических характеристиках гибридных силовых установок нет. Предположительно они смогу решить несколько ключевых проблем электрических модификаций, а именно ограниченный запас хода и недостаточной мощности для перевозки тяжелых грузов.

При написании новости использовалась информация:
kolesa

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