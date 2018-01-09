Автомобильный портал Motorpage
9 янв 2018

Число автомобилей с дефектными подушками Takata выросло на 3,3 миллиона

Число автомобилей с дефектными подушками Takata выросло на 3,3 миллиона

Представители компании Takata, которая в прошлом году заявила о своем банкротстве, уведомили американских регуляторов о том, что дефектные подушки безопасности установлены еще в 3,3 миллионах автомобилей. Их отзывы начнутся в этом году.

Подушки были установлены в автомобили производства Honda, Toyota, Audi, BMW, подразделений легкой коммерческой техники Daimler Vans, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru и Tesla. Дефектные подушки были поставлены в 2009, 2010 и 2013 годах.

Этот отзыв добавился ко всем остальным, которые в совокупности затронули более 60 миллионов автомобилей по всему миру. Подушки поставлялись как минимум 19 автопроизводителям. На сегодняшний день известно уже о 20 погибших и как минимум 180 раненных из-за дефектных подушек безопасности Takata.

Компания Takata примерно с 2001 года использовала в пиропатронах фронтальных подушек безопасности дешевый нитрат аммония. Он теряет стабильность при высокой влажности и/и температуре. В итоге пиропатрон самопроизвольно взрывается, а в водителя или пассажира летят железные осколки, которые можно сравнить со шрапнелью.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Калифорнии хотят запретить автомобили с ДВС

09 января 2018
Panasonic

Panasonic готовит собственный беспилотник

09 января 2018
Maserati Laevante

Продажи роскошных автомобилей в России продолжают расти

09 января 2018
Bentley Bentayga

Гибридную Bentley Bentayga представят в марте

09 января 2018
ГИБДД

Наказание за нарушения ПДД в 2018 году ужесточат

09 января 2018
Porsche Macan

Porsche назвала дату премьеры обновленного Macan

09 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 6 9