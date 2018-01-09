Представители компании Takata, которая в прошлом году заявила о своем банкротстве, уведомили американских регуляторов о том, что дефектные подушки безопасности установлены еще в 3,3 миллионах автомобилей. Их отзывы начнутся в этом году.

Подушки были установлены в автомобили производства Honda, Toyota, Audi, BMW, подразделений легкой коммерческой техники Daimler Vans, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru и Tesla. Дефектные подушки были поставлены в 2009, 2010 и 2013 годах.

Этот отзыв добавился ко всем остальным, которые в совокупности затронули более 60 миллионов автомобилей по всему миру. Подушки поставлялись как минимум 19 автопроизводителям. На сегодняшний день известно уже о 20 погибших и как минимум 180 раненных из-за дефектных подушек безопасности Takata.

Компания Takata примерно с 2001 года использовала в пиропатронах фронтальных подушек безопасности дешевый нитрат аммония. Он теряет стабильность при высокой влажности и/и температуре. В итоге пиропатрон самопроизвольно взрывается, а в водителя или пассажира летят железные осколки, которые можно сравнить со шрапнелью.