Число китайских дилеров в России увеличилось до тысячи

В России дилерская сеть китайских автобрендов достигла уже 1000 единиц, об этом сообщило агентство «Автостат». Это рекордная величина на сегодняшний день.

Надо сказать, что за последние полтора месяца число дилерских центров сразу увеличилось на 170 штук. Наибольшее количество официальных продавцов среди китайских автобрендов — у Chery (181), Geely (127), Haval (120), Changan (104) и FAW (102). На каждый из оставшихся брендов приходится менее 100 автоцентров.

Всплеск интереса дилерских сетей к китайским маркам в России спровоцирован кризисом на авторынке – уходом европейскийх и японских автопроизводителей.