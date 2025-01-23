Число закрывшихся автосалонов в России выросло более чем в два раза

В 2024 году число закрытых автосалонов китайских производителей в России выросло в 2,4 раза и и составило 449 точек. Такой рекордный уровень нестабильности связан с низкой прибыльностью, жесткой политикой дистрибуторов и высокой конкуренцией на авторынке

Несмотря на продолжающуюся экспансию китайских марок, количество новых шоурумов сократилось почти в 1,5 раза, до 964 точек. Однако общее число автосалонов китайских брендов в России увеличилось на 19,8% и составило 2,78 тыс., что соответствует 66,9% всех дилерских сетей в стране.

Лидером по открытию новых шоурумов среди китайских брендов в России стала Chery, которая увеличила число салонов на 4,3%, до 216. Geely и Changan показали более высокий прирост количества салонов по сравнению с годом ранее: 21,2% (206 точек) и 22,4% (197 точек) соответственно. Также среди наиболее активных в открытии шоурумов оказались Belgee (135 точек), Solaris (86) и Haval (75). Однако не все бренды удержались на плаву. Exeed, FAW и JAC сократили свои сети, поскольку не выполнили планы продаж, а их импортеры усилили давление на дилеров.