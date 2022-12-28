Как известно, Mercedes прекратил свою деятельность в России – продав все свои активы холдингу «Автодом», включая завод в Есипово, где производились седаны Е-Class и несколько кроссоверов

Что будет с предприятием дальше? На сегодняшний день сделка готовится к рассмотрению правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Происходит это по причине того, что в Есипово могут снова организовать автомобильное производство.

«Mercedes в процессе. Надеюсь, что они вместе с российским инвестором найдут решение в ближайшее время все-таки. И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство»- сообщил глава Минпромторга, Денис Мантуров, в интервью СМИ.