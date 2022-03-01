Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2022

Что делать с автомобилем сегодня?

Что делать с автомобилем сегодня?

К сожалению, на автомобильном рынке дела сегодня обстоят не самым лучшим образом - цены растут, да и дефицит начинает проявляться. В результате многие наши сограждане стремятся побыстрее купить хоть что-нибудь, или сменить свою старую машину на новую. Кстати, может быть последнее сейчас и не стоит делать?

Продавать хорошие автомобили я бы не советовал. А вот от автохлама удобный момент избавиться», — объяснил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. К нему присоединился и президент союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров, который заявил, что на вторичном рынке с каждым днем все меньше и меньше хороших предложений, и люди просто начинают охотиться за любыми машинами в более-менее приличном состоянии, невзирая на возраст и пробег.

Впрочем, если вы захотите, все же, продать свою машину, то на этом получится и заработать, так как средний ценник на подержанные машины вырос на двадцать процентов в сравнении с прошлым годом, причем цены будут расти и дальше. Любопытно, но по мнению экспертов, самый "вкусным" сегментом будут не трехлетние машины (как было до пандемии, к примеру), но более возрастные экземпляры (5-7 лет).

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Мitsubishi расширил свое влияние в альянсе Renault-Nissan

28 февраля 2022

Mazda метит в премиум

28 февраля 2022

С конвейера сошел последний Lotus Elise

28 февраля 2022

Канадский бизнесмен превратил свой Rolls-Royce Wraith в электрокар и потерял все

28 февраля 2022

Можно ли из школьного автобуса построить дом – легко!

28 февраля 2022

Ford GT40 превратили в классический электрокар

28 февраля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) органический мамонт Тест драйв
01 марта 2022

Cadillac Escalade
"Органический мамонт"
УАЗ Patriot - uaz patriot (2019) нормальный современный автомобиль или живой советский герб?
Тест драйв
28 февраля 2022

УАЗ Patriot
"Нормальный современный автомобиль или живой советский герб?"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) в ожидании будущего
Тест драйв
25 февраля 2022

Hyundai Tucson
"В ожидании будущего"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 1 1 9