Что делать с автомобилем сегодня?

К сожалению, на автомобильном рынке дела сегодня обстоят не самым лучшим образом - цены растут, да и дефицит начинает проявляться. В результате многие наши сограждане стремятся побыстрее купить хоть что-нибудь, или сменить свою старую машину на новую. Кстати, может быть последнее сейчас и не стоит делать?

Продавать хорошие автомобили я бы не советовал. А вот от автохлама удобный момент избавиться», — объяснил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. К нему присоединился и президент союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров, который заявил, что на вторичном рынке с каждым днем все меньше и меньше хороших предложений, и люди просто начинают охотиться за любыми машинами в более-менее приличном состоянии, невзирая на возраст и пробег.

Впрочем, если вы захотите, все же, продать свою машину, то на этом получится и заработать, так как средний ценник на подержанные машины вырос на двадцать процентов в сравнении с прошлым годом, причем цены будут расти и дальше. Любопытно, но по мнению экспертов, самый "вкусным" сегментом будут не трехлетние машины (как было до пандемии, к примеру), но более возрастные экземпляры (5-7 лет).