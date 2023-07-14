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14 июл 2023

Что означает синяя разметка на российских дорогах?

Что означает синяя разметка на российских дорогах?

На 84 улицах Москвы появится новая синяя прерывистая разметка, обозначающая зону платной парковки, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта, Максим Ликсутов

Данное нововведение соответствует новым правилам ПДД, которые вступили в силу 1 марта этого года. Согласно опубликованной информации, синяя разметка появится в Москве по 54 адресам центрального округа, 25 адресам восточного, по двум адресам южного и северо-восточного, а также на Бутырской улице в северном округе столицы.

При этом, бесплатная парковка, как и прежде, останется под белой разметкой. Как заявляет Ликсутов, это необходимо для того, чтобы водители смогли без лишней путанницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади.  

При написании новости использовалась информация:
Российская газета, Известия

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