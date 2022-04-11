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11 апр 2022

Что происходит в автосалонах сегодня?

Что происходит в автосалонах сегодня?

Дилеры убирают ценники, говорят об отсутствии поставок и предупреждают, что худшие времена нас ждут еще впереди

Сейчас, пожалуй,  стоит сконцентрироваться на автомобилях массового сегмента. Дорогие бренды вроде Mercedes или BMW  попросту распродают остатки, да и те пытаются реализовать с сумасшедшими накрутками. Mercedes A-класса, который оценивают в шесть миллионов рублей, является нашей новой реальностью. При этом дилеры сообщают, что даже при такой ценовой политике автомобили разлетаются – люди пытаются купить хоть что-то.

В массовом сегменте ситуация обстоит не лучшим образом – из-за остановки большинства заводов, как российских, так и зарубежных, автосалоны попросту не знают, когда именно будет происходить подвоз машин. К примеру, в некоторых местах было объявлено, что поставок ожидают машины, которые были собраны еще в феврале.  При этом, если клиент хочет заказать тот или иной автомобиль, то срок ожидания уже превышает несколько месяцев, что, к примеру, для покупателей корейских автомобилей (которые были доступны всегда) может стать фатальным.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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