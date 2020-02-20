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20 фев 2020

ЦОДД предложил отбирать автомобили у нарушителей

ЦОДД предложил отбирать автомобили у нарушителей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал ввести систему штрафных баллов, а также конфисковать автомобили у тех, кто нарушает правила дорожного движения

Заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Егор Чернов заявил, что только  суровые карательные меры помогут снизить число нарушений на дорогах и повысить дисциплинированность среди водителей. Сейчас, добавил он, есть только штрафы, но они не могут сильно повлиять на статистику — штрафы, по мнению Чернова, должны быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя.

По мнению Чернова, должного эффекта не принесет и повышение штрафов. Как сообщает «Интерфакс», представитель ЦОДД считает единственным рабочим методом борьбы с нарушениями конфискацию автомобиля. Однако саму концепцию повышения штрафов Чернов поддержал. Он сказал, что в Москве есть водители, которые осознанно нарушают только потому, что штраф им по карману.

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