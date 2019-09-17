ЦОДД против электромобилей на «выделенках»

Конечно, хорошую инициативу может сколько угодно поддерживать общественность, но если представители городских властей, например, выступают против, то с реализацией идеи могут возникнуть проблемы

Собственно суть заключается в том, что в ЦОДД выступили категорически против допуска электромобилей на выделенные полосы, о чем мы уже писали ранее. В ведомстве считают, что такое решение негативно скажется на безопасности пассажирских перевозок. «Мы полностью поддерживаем переход на современный электротранспорт. Это важно для экологии нашего города. Водители поощряются льготами на парковку, но электрокар — это все ещё личный транспорт, который не должен создавать помех транспорту городскому, которым пользуются миллионы», — добавили в ЦОДД.

Напомним, что ранее с инициативой разрешить электрокарам ездить по выделенным полосам выступил «Автонет». В пресс-службе организации заявили, что это предложение также поддерживают НП «Глонасс», фонд «Сколково» и Ассоциация развития электромобильного транспорта.