ЦОДД рассекретил адреса новых дорожных камер

Новые камеры фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора

Городские власти установили на столичных дорогах 27 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы появились в наиболее аварийных местах, о чем уже сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter, а заодно и раскрыл их местоположение на специальной карте.

«Установили камеры по 27 адресам. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный. Нарисовали карту, чтобы вам было проще их найти. Ничего от вас не скрываем», — говорится в сообщении учреждения. Напомним, что в июне этого года президент страны дал указание перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог, так как камеры устанавливаются в первую очередь ради снижения аварийности.