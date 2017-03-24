Центр организации дорожного движения рассказал, что сейчас работает над созданием нового алгоритма оплаты парковки, благодаря которому платить за возможность оставить автомобиль на улице можно будет через месенджер, в котором роль кассира будет выполнять некий чат-бот

Предполагается, что работать чат-боты будут во всех самых популярных месенджерах, но пока такой вид оплаты находится лишь на стадии разработки и пока не прошел все необходимые испытания. Представители ЦОДД сетуют на то, что сегодня ни один из известных чат-ботов не умеет принимать оплату.

Про правовые основания подобной программы данных пока нет. Сегодня, напомним, вопреки действующему законодательству, оплатив стоянку на улице с платной парковкой, водитель не получает никаких подтверждающих документов или чеков, из-за чего не редко возникают проблемы с возможностью доказать факт оплаты. Возможно, в будущем решить проблему поможет «Сбербанк», глава которого рассказал, что компания уже работает над новым сервисом по оплате парковки.