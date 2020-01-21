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21 янв 2020

ЦОДД рекомендует водителям находиться в повышенном внимании

ЦОДД рекомендует водителям находиться в повышенном внимании

Ведомство просит водителей быть внимательными на дорогах из-за мокрого снега и гололедицы в Москве

«До 10 часов 22 января в столице будет идти мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Непогода может негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. В условиях плохой видимости количество аварий может увеличиться. Просим водителей быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого в Москве спрогнозировали усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В такой ситуации водителям не стоит оставлять свои автомобили у деревьев и рекламных щитов. В свою очередь, внимательными и осторожными также следует быть и пешеходам. Им рекомендовано обходить деревья и шаткие конструкции.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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