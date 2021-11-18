ЦОДД установил в Москве сотню новых камер

Центр организации дорожного движения столичного правительства (ЦОДД) получил первую партию новых комплексов фото-видео фиксации, которые обладают расширенным функционалом.

Речь идет о комплексе «Стрелка+», который способен контролировать непристегнутые ремни безопасности и использование водителем мобильного телефона за рулем. Напомним, что штрафы за такие нарушения составляют тысяча и полторы тысячи рублей соответственно. Разумеется, камеры отслеживают и соблюдение скоростных лимитов.

Что касается расположения, то полного списка адресов ЦОДД не предоставляет. Пока известно лишь два адреса – улица Новослободская и улица Серафимовича.

