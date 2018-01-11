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11 янв 2018

Continental могут разделить на несколько компаний

Continental могут разделить на несколько компаний
Автор фото: фирма-производитель

Представители концерна Continental AG подтвердили, что находятся на ранней стадии процесса по возможному разделению бизнеса на несколько компаний с целью повышения конкурентноспобности.

Связано это со стремительным развитием автономных технологий и электромобилей, здесь «Конти» уступает более мелким конкурентам из-за того, что слишком поздно включился в гонку за лидерство на рынке.

Разделение компании на несколько небольших может позволить привлечь новых партнеров для сотрудничества, которые помогут немцам наверстать упущенное. Фактически сегодня Continental имеет два направления деятельности: автомобильные компоненты (Conti Tech) и поздразделение по производству шин и других резинотехнических изделий, например, лент для снегоходов. В концерне могут выделить подразделения перспективных разработок и пустить в них на условиях вхождения в состав акционеров сторонние компании, которые владеют технологиями.

В любом случае такое решение потребует одобрения семейства Шэффлер, которое приобрело за 17 миллиардов евро контроль над Continental в 2008 году. Это едва не привело к банкротству самой Schaeffler, которая была вынуждена продать около 55% акций, чтобы остаться на плаву.

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При написании новости использовалась информация:
Bloomberg

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