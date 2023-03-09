Continental собирается покинуть российский рынок

Концерн Continental планирует окончательно уйти с российского рынка. Такое заявление сделал глава концерна Николай Сетцер, параллельно с этим оценив потенциальные потери

Как именно будет оформлен уход Continental с российского рынка, пока не уточняется. В нашей стране концерн располагает шинным заводом в Калуге, запущенным в 2013 году. Мощность предприятия — 4 миллиона покрышек в год. Выпущенные здесь шины Continental экспортировала в 24 страны мира.

Что касается причин ухода, то здесь Сетцер указал на серьезные логистические проблемы, повышение цен на энергоносители и сырье. Также топ-менеджер уточнил, что руководство Continental будет до последнего пытаться отстоять свое присутствие на российском рынке.