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8 июл 2020

Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек
Автор фото: фирма-производитель

Марка Cupra, входящая в состав концерна Volkswagen, представила первый электрический хот-хэтч на платформе MEB. Модель el-Born — близкий родственник ID.3

Пятидверка Cupra el-Born в точности повторяет одноименный концепт, который был показан весной прошлого года. Все изменения сведены к особому оформлению передка (увеличен воздухозаборник в бампере, а между фарами образовалась щель с закрепленным в центре логотипом), пересмотру оснащения салона и иному декору.

В техническом плане отличий от концепта куда больше. Мощность электромотора «эль-Борна», смонтированного на задней оси, не разглашается, но известно, что его питает батарея с номинальной емкостью 82 киловатт-часа. С места до 50 километров в час (максимальная скорость в большинстве городов Европы) хэтчбек разгоняется за 2,9 секунды. Сообщается, что на одном заряде автомобиль способен проехать до 500 километров.

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