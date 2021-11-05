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5 ноя 2021

Cupra вывела на тесты концептуальный электрокар

Cupra вывела на тесты концептуальный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет про модель UrbanRebel, из-за дизайна которой многие не верили в ее настоящее существование.

 Да, когда машину показали на снимках и рендерах, многие были удивлены уникальным дизайном – агрессивный обвес, колесные диски необычного вида и громадное антикрыло. В одно время публика говорила, что этот автомобиль лишь макет, который не способен передвигаться по дорогам самостоятельно.

В компании к подозрениям отнеслись с легкой долей грусти.  Дабы развеять все сомнения в Cupra решили выпустить ролик с ходовыми испытаниями автомобиля, где UrbanRebel двигается с большой скоростью по треку испытательного центра марки. Напомним, что автомобиль приводится в движение 435-сильной силовой установкой. Производитель заявляет, что UrbanRebel способен ускоряться до 100 км/ч за 3,2 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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