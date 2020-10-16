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16 окт 2020

Dacia запустила в серию самый доступный электрокар в Европе

Dacia запустила в серию самый доступный электрокар в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Румынский бренд представил серийную версию компактного кроссовера Spring Electric на электрической тяге

Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила серийную версию компактного кроссовера Spring Electric — первого в истории румынского бренда автомобиля с электрической силовой установкой. Новинка войдет в список наиболее доступных электрокаров на европейском рынке. Европейские продажи Dacia Spring Electric стартуют весной 2021 года.

Автомобиль разделил основные узлы и агрегаты с маленьким кроссовером Renault City K-ZE, который уже продается в Китае. Габаритная длина Spring Electric составила 3734 мм, ширина — 1622 мм (без учета внешних зеркал), высота — 1516 мм, а размер колесной базы равен 2423 миллиметрам. Дорожный просвет составил 150 миллиметров. В движение электрокар приводит компактный мотор, выдающий 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, питающийся от литий-ионного аккумулятора на 26,8 киловатт-часа. Максимальная скорость автомобиля составила 125 км/ч, а заявленный запас хода равен 225 километрам.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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