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17 май 2023

Daihatsu, Suzuki и Toyota разработают уникальную новинку

Daihatsu, Suzuki и Toyota разработают уникальную новинку
Автор фото: фирма-производитель

Три концерна объявили о совместной разработке нового лёгкого коммерческого автомобиля. Фактически, новинка станет реинкарнацией сразу трёх кей-каров

Собственно, одна и та же машина будет продаваться под тремя наименованиями - Suzuki Every, Daihatsu Hijet Cargo и Toyota Pixis Van. Характеристики новинки не разглашаются - мы знаем лишь то, что запас хода (да, инженеры проектируют электромобиль) составит 200 километров при полном заряде батареи.

Выход новых электровэнов на японский рынок состоится во второй половине 2023 года. Появление моделей на глобальном рынке маловероятно, так как Кей-кары официально никогда не покидали пределов родной Японии.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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