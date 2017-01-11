Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на собственные источники сообщает, что японская компания Nissan Motor Co., Ltd. и немецкий концерн Daimler AG отказались от совместной разработки автомобилей luxury-сегмента.

Как утверждают собеседники издания, пожелавшие остаться неназванными, оба автопроизводителя по обоюдному согласию приняли решение полностью прекратить работу над созданием люксовых автомобилей.

Официально, причины закрытия некогда считавшихся перспективными проектов стал отказ руководства премиального суббренда Nissan – Infiniti – от использования в конструкции своих автомобилей платформы MFA2, которая была разработана инженерами немецкого концерна Daimler AG. Позже эту информацию руководитель японского суббренда Роланд Крюгер.

«У нас очень хорошие отношения с Mercedes-Benz, но мы приняли решения определиться со своими приоритетами относительно платформы MFA2 и сделали то, что сделали. У нового QX50 будет уникальный двигатель VC-T, что требует особой платформы, поэтому мы отказались от использования MFA2», - заявил он.

Впрочем, компании продолжат сотрудничество в других областях. В частности, использовать некоторые общие комплектующие, изготовленные на совместном предприятии в Мексике. В связи с этим источники Reuters сочли необходимым подчеркнуть, что заявления нового президента США Дональда Трампа о повышенном налогооблажении автомобилей, импортированных из Мексики, никак не повлияло на решение автопроизводителе о прекращении части совместных преоктов.

Кроме того, несмотря на такое решение, на глобальном уровне немецкий концерн Daimler AG и франко-японский альянс Renault-Nissan продолжат выпуск автомобилей, построенных на единой платформе.